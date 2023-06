Kultur & Society

Bezirks­gruppe Steyr-Land auf Platz Eins bei Preis für inno­vative Ideen in der Senioren­arbeit

STEYR-LAND. Anlässlich der engagierten und innovativen Arbeit von Ehrenlandesobmann LH a.D. Dr. Josef Ratzenböck für die Seniorinnen und Senioren hat der OÖ Seniorenbund zu seinem 90. Geburtstag den Josef Ratzenböck-Preis ins Leben gerufen, mit dem besonders innovative Ideen in der Seniorenarbeit ausgezeichnet werden ...

„Wir möchten mit diesem Preis besonderen Ideenbringern in der Seniorenarbeit, wie auch Josef Ratzenböck selbst einer war, Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen. Denn aufgrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stehen wir in der Seniorenarbeit vor vielen großen Herausforderungen, die auf Vordenker und innovative Ideen warten“, so Landesgeschäftsführer Bundesrat Mag. Franz Ebner.

Josef Ratzenböck hat sich als Gründer, langjähriger Landesgeschäftsführer, 22 Jahre lang als Landesobmann und nun als Ehrenlandesobmann unvergleichlich um den OÖ Seniorenbund und die Seniorinnen und Senioren in Oberösterreich verdient gemacht hat. „Josef Ratzenböck hat den Seniorenbund in Oberösterreich gegründet und mit großer sozialer Kompetenz und einzigartigem Engagement zur größten Seniorenvertretung in Österreich gemacht. Es lag ihm stets besonders am Herzen auf die Sorgen der älteren Menschen aufmerksam zu machen, sich für ihre Anliegen einzusetzen und sie in allen Belangen bestens zu beraten“, betonte Seniorenbund Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer in seiner Festrede und ergänzte: „Deshalb haben wir diesen Preis zu seinen Ehren ins Leben gerufen.“

Unter den zahlreichen Bewerbungen wurden nun die drei Besten von einer Jury ausgewählt und am 22. Juni im Gasthaus Stockinger in Ansfelden prämiert (1. Preis: € 2.000.-, 2. Preis: € 1.000.-, 3. Preis: € 500.-) Zusätzlich wurden heuer zwei Sonderpreise, datiert mit € 500,-, vergeben.

1. Preis: Bezirk Steyr-Land – „Kennst Du Deinen Bezirk“:

Die OÖ Seniorenbund Bezirks-Kulturreferentin Katharina Ulbrich verfasste mit Unterstützung aller Ortsgruppen die Broschüre „Kennst Du Deinen Bezirk?“. Diese Broschüre informiert über kulturelle Besonderheiten in allen Gemeinden des Bezirkes, nennt Kontaktpersonen und Einkehr- und Parkmöglichkeiten. Die Broschüre soll dazu beitragen, die Ortsgruppen einander näher zu bringen und persönliche Kontakte zu vertiefen.

2. Preis: Ortsgruppe Walding – „Mondscheinwanderungen“:

Um die Zeit des Vollmondes werden seit 2019 in den verschiedenen Ortschaften von Walding oder auch in Nachbarorten Vollmondwanderungen unternommen. Initiiert wurde dieses Projekt bereits 2019 von, mittlerweile Obfrau, Christine Grabinger. Bereits sehr viele Seniorinnen und Senioren erfreuten sich an diesem besonderen gesellschaftlichen Erlebnis.

3. Preis: Bezirksgruppe Ried – „Grüne Socken“:

Die Chemotherapie schädigt die Nervenzellen von Krebspatientinnen und -patienten, sodass sie unter kalten Füßen leiden. Warme Socken können ihre Schmerzen lindern. In den Ortsgruppen des Bezirkes Ried wurden deshalb im Rahmen der Aktion „Grüne Socken“ insgesamt 120 Paar Socken gestrickt und am 5.12.2022 dem Krankenhaus Ried übergeben.

Sonderpreis:

Einen Sonderpreis erhielt die Ortsgruppe Neumarkt i. M. für ihre besonderen Bemühungen im Bereich EDV-Schulung der Mitglieder. Sie organisierte rund 25 Handy-Kurse mit über 200 Teilnehmern. Die Bezirksgruppe Perg erhielt den Sonderpreis für eine erstellte Fallstudie mit 140 Teilnehmern über die digitale Mediennutzung bei Senioren. Diese Studie wurde von Bezirks-Bildungsreferent Gerhard Pachinger erstellt.