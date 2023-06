Kultur & Society

Schloss­galerie Steyr: 30 Jahre Galerie Steyr­dorf und Holub-Retro­spektive

STEYR. Am Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr, eröffnet Burgschauspieler Hermann Scheidleder Erich Fröschls Galerie-Jubiläums-Ausstellung in der Steyrer Schlossgalerie (Blumauergasse 4). Für den Künstler und Galeristen Erich Fröschl ist es naheliegend, im 30. Jahr des Bestandes und der Aktivitäten der Galerie, den Großteil jener Künstlerinnen und Künstler in einer Ausstellung zu präsentieren, die das Ausstellungsgeschehen der drei Jahrzehnte geprägt haben ...

Von Siegfried Anzinger bis Herwig Zens werden von 14. Juli bis 27. August 2023 in der Schlossgalerie Steyr erlesene Arbeiten präsentiert. Zudem wird in einer Gedächtnisausstellung des im heurigen Jahr verstorbenen Steyrer Künstlers Oscar Holub gedacht. „Seit 30 Jahren ist Erich Fröschl Motor und kritischer Geist in der Steyrer Kunst- und Kulturszene. Dafür bin ich ihm sehr dankbar und gratuliere zum 30-jährigen Bestehen seiner Galerie und Werkstätte“, so Katrin Auer, Stadträtin für Kultur.

Wie alles begann …

Für die Präsentation eines Buches und Mappenwerkes über die Steyrer Autorin Dora Dunkl sollten die Räumlichkeiten in der Sierninger Straße 14 einmalig genützt werden. Am 13. Oktober 1993 (Dora Dunkls Geburtstag ist der 13. Oktober 1925) begann diese gemeinsame Reise mit Künstlerinnen, Künstlern, Bildern, Aktionen und interessierten Besucherinnen und Besuchern. Und zwar in jenen Räumen, in denen schon der bedeutende Stahlschneider Michael Blümelhuber einst seine Tätigkeit ausübte, ehe er in die neu errichtete Jugendstil-Villa übersiedelte. Aus dieser temporären Veranstaltung ist in Folge die Galerie Steyrdorf mit Radierwerkstätte und Verlag entstanden.

Abenteuer Galerie

Erich Fröschl resümiert: „Würden nur jene Möglichkeiten ein Leben bestimmen, die vorgefasst, geplant und ausgezirkelt sind, es wäre, so denke ich, ein einfältiges Leben. Ich habe stets das Abenteuer gesucht und Zufälligkeiten waren mir willkommen, etwas Neues zu versuchen. So ist das, und so begann mein ‚Abenteuer Galerie‘. Aus einer provisorischen Gelegenheit wurde eine 30-jährige Institution mit einer ebenso interessanten, befruchtenden wie konstruktiven Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Künstlerinnen und Künstlern der Bildenden Kunst, sowie übergreifend auch mit der Literatur. Demnach sah und sehe ich meine Tätigkeit mehr als Arrangeur und Dirigent eines Orchesters denn als Galerist. Möge in den nächsten Jahren noch die eine oder andere ‚Aufführung‘ gelingen.“

Künstlerinnen und Künstler schufen für verschiedene Projekte Werke in Fröschls Werkstätte. Darüber hinaus wurden Sommerakademien abgehalten, mit Schülerinnen und Schülern verschiedenste Projekte durchgeführt, und es entstanden eine Reihe druckgraphischer und monographischer Publikationen. Erich Fröschl hat mit der Galerie Steyrdorf nicht nur einen Ort geschaffen, sondern es hat sich über die Jahre eine Gemeinschaft aus produzierenden Künstlerinnen und Künstlern sowie einem interessierten Publikum entwickelt.

Oscar Holub Retrospektive

In Verbindung einer langjährigen Zusammenarbeit der Galerie Steyrdorf mit dem im heurigen Jahr verstorbenen Steyrer Künstler Oscar Holub findet gleichlaufend eine retrospektive Ausstellung zum Gedenken an den Oscar Holub in der Schlossgalerie Steyr statt.

Der Kulturwissenschaftler Dieter Schrage schrieb einst zum Werk Holubs in einem Katalogvorwort: „Oscar Holubs Zeichnungen sind keine Illustrationen seiner lyrischen Texte, und seine Texte sind keine Erklärungen oder Beschreibungen seiner Bilder. Parallelwelten. Doppelter Boden. Oscar Holubs Bildtextbuch sind gefundene Welten, erfundene Welten. Gespickt mit Symbolen. Wir sind in seiner Bildwelt die Voyeure. Die Bilder sind die Peepshow. Uns frontal zugewandt. Und meist randvoll. Und so geschieht auch etwas in den Zeichnungen von Oscar Holub. Gezeichnete Minidramen.“

Schlossgalerie Steyr

Blumauergasse 4

4400 Steyr

Eröffnung der Ausstellung: Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr. Geöffnet von 14. Juli bis 27. August 2023, donnerstags bis sonntags 10 bis 13 Uhr sowie 13.30 bis 17 Uhr. An den Tagen der Musikfestival-Aufführungen bis 20.30 Uhr geöffnet. Eine Ausstellung in Kooperation mit „Büro Weltausstellung“, Wien und dem Stadtmuseum Steyr.