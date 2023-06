Kultur & Society

Street­work goes Stadt­bad 2023

STEYR. Seit nun mehr 27 Jahren gibt es Streetwork in Steyr. In dieser Zeit haben viele Jugendliche und junge Erwachsene das Angebot von Streetwork in Anspruch genommen und die „Streeties“ kennengelernt. Projektearbeit ist einer der vielfältigen Aufgabenbereiche von Streetwork ...

"Auch heuer werden wir im Auftrag der Stadt Steyr ein Sommerprojekt (zum 12. Mal) im Stadtbad durchführen." Dieses findet am 19., 20., 21. + 22. Juli statt. Bei Schlechtwetter wird das Sommerprojekt in der Streetworkstelle am Resthof stattfinden. Wie schon in den letzten Jahren, wird es auch heuer wieder zahlreiche Highlights geben. Unter anderem:

• Barfußbar mit ihren alkoholfreien Cocktails samt Jugendinformationsstand

• Volleyball- & Tischtennistournier organisiert vom JUZ Steyr sowie S.I. Jugendcoaching

• Graffiti-Workshop

• IFT Steyr „Probetraining“

• Wasserbomben Battle

Unterwasserfotografie und Spieleverleih können die ganze Zeit genutzt werden. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Tatkräftig unterstützt wird Streetwork Steyr dabei wie schon in den letzten Jahren vom Team des JUZ Steyr sowie dem S.I. Jugendcoaching & S.I. AusbildungsFit. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich vor allem an SchülerInnen und Jugendliche.

"Natürlich können sich auch interessierte Erwachsene vor Ort bei uns über unsere Arbeit informieren. Wir hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche BesucherInnen."