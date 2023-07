Kultur & Society

Eltern-Kind-Zentrum Bären­treff startet mit tollem Kurs­programm ins Herbst-Winter-Semester

STEYR. Im Eltern-Kind-Zentrum geht es ab Mitte September wieder richtig rund: Schwangere, frisch gebackene und erfahrene (Groß)Eltern erwartet ein kunterbuntes Kursangebot. Das neue Programm umfasst einen Mix aus bewährten und neuen Kursen für Schwangere und Babys, Eltern-Kind-Gruppen, Kurzgruppen für bewegungshungrige und/oder kreative Kinder, Kasperltheater, offene Treffs, Veranstaltungen und Workshops für Erwachsene, ...

Auf der Homepage des Eltern-Kind-Zentrums www.baerentreff.at ist eine Anmeldung zu den neuen Kursen ab jetzt möglich. Aus Umweltschutzgründen verzichtet das Eltern-Kind-Zentrum darauf das Programm als Printausgabe an seine Mitglieder und BesucherInnen zu versenden.

Sommer im Ekiz

Ab 8. Juli ist im Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff eingeschränkter Betrieb. Der Spielvormittag, der Babytag und die offenen Nachmittagstreff finden noch ganz normal statt. Im August und in der ersten Septemberwoche ist das Eltern-Kind-Zentrum Bärentreff geschlossen. Beratungen, Eltern- und Kinderbegleitung in Trennungs- und Scheidungssituationen und Besuchsbegleitung finden nach Vereinbarung auch in dieser Zeit statt. Termine können jederzeit per Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) bzw. im Juli auch telefonisch (immer dienstags von 9 bis 11 Uhr unter 07252 / 484 26) vereinbart werden.