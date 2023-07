Kultur & Society

Ennstaler & Steyrtaler Ferien­programm: Für Groß & Klein und Jung & Alt

STEYR/STEYR-LAND. Von 10. Juli bis 9. September 2023 bietet das Sommerferienprogramm im Enns- & Steyrtal ein abwechslungsreiches und spannendes Angebot für alle Gäste und Einheimische. Ob am Wasser, hoch hinaus oder alte Handarbeit – verschiedenste Erlebnisse versprechen unterhaltsame Stunden und Ferienspaß für Jung und Alt ...

ENNSTALER FERIENPROGRAMM - In Zusammenarbeit mit der Initiative Lebensraum Ennstal

Montag: Führung am Nagelschmiedweg in Losenstein

Dienstag: Kanutour oder Floßbau auf der Enns

Feiertagsausflug am 15. August: Floßfahrt auf der Enns mit Ennsburger

Mittwoch: Führung im Tal der Feitelmacher in Trattenbach

Donnerstag: Schnupperklettern in der Kletterhalle 6a im Ennstal sowie 2x Klettern im Hochseilgarten Großraming

Freitag: Fledermausworkshop oder Green Sensation oder „Den wilden Kräutern auf der Spur“ oder MTB-Fahrtraining

Samstag: Kutschenfahrt ins Hintergebirge, Klettern im Hochseilgarten Großraming oder geführte Tour im Nationalpark Kalkalpen

STEYRTALER FERIENPROGRAMM - In Zusammenarbeit mit der Initiative Wirtschaftsnetzwerk Steyrtal

Dienstag: Erlebniswelt Maultrommel in Molln sowie an einigen Tagen eine Führung im Messerer Museum in Steinbach/Steyr Donnerstag: Alpaka Wanderung in Molln

Buchung: www.steyr-nationalpark.at/erlebnis-shop

Anmeldung jeweils bis spätestens 9 Uhr am Vortag erforderlich! Die Teilnahme ist möglich, solange Plätze verfügbar sind.