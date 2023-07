Kultur & Society

50+2 Jahre Städte­partnerschaft Kettering/Ohio und Steyr

STEYR. Eine Abordnung der amerikanischen Stadt Kettering in Ohio besuchte von 28. Juni bis 1. Juli 2023 Steyr, um nach zwei Jahren pandemiebedingter Verzögerung das 50-Jahr-Jubiläum der Partnerschaft der beiden Städte zu feiern. Bürgermeister Markus Vogl lud Ketterings Bürgermeisterin Peggy Lehner ein, sich ins Goldene Buch der Stadt Steyr einzutragen ...

Bei einem Festakt am 30. Juni im Dominikanerhaus übernahm der Verein für Städtepartnerschaften die Patenschaft für einen Baum, der im Rahmen der Aktion 1000 Bäume für Steyr im Schlosspark eingepflanzt wird.

Jugendaustausch seit 1976

Am Festakt waren neben Repräsentant:innen der beiden Städte auch Jugendliche aus Ohio beteiligt, die aktuell am Jugendaustausch zwischen den Städten teilnehmen. Seit 1976 besuchten beinahe jedes Jahr Jugendliche aus Steyr Kettering und umgekehrt. Sie lernten bei Gastfamilien Kultur und Alltag eines anderen Landes kennen, fanden neue Freunde, einzelne sogar eine neue Heimat, und verstärkten so das Band zwischen den beiden Städten.

Partnerschaft 1971 in Steyr begründet

Begründet wurde die Städtepartnerschaft in Steyr. Im Jahr 1971 haben die beiden Bürgermeister, Charles F. Horn für Kettering, und Josef Fellinger für Steyr, den Freundschaftsvertrag unterzeichnet.