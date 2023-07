Kultur & Society

Ukrain­ische Schüler­:innen zu Gast beim Rotary Club Steyr

STEYR. Eine Gruppe von 17 Schülern des Gymnasium Berezni in der Ukraine war eine Woche lang unter dem Titel „Erlebnis und Lernen“ zu Gast beim Rotary Club Steyr. Am Programm stand neben einem Besuch von Salzburg mit Schloss Hellbrunn, eine Besichtigung von Gmundner Keramik und der Schifffahrt auf dem Traunsee sowie ein Ausflug in das Linzer Musiktheater ...

Besonders begeistert waren die Schüler zwischen 16 und 18 Jahren von den Besuchen im BRG Steyr, der HTL Steyr und dem Aloisianum in Linz, wo sie einen Einblick in den Unterricht erhielten. Bürgermeister Ing. Markus Vogl empfing die Gäste im Festsaal und streute den Mitgliedern des Rotary Clubs Rosen für die aktive Betreuung der Jugendlichen, die zumindest in Steyr eine Woche Ruhe von den Kriegswirren finden konnten.

Past-Präsident Bernhard Ruf und Projektleiter Alfred Riha sind sich einig, dass die Aktion auch im kommenden Jahr fortgeführt werden soll. Das Projekt ermöglicht jungen Menschen, die an der Schule erworbenen Deutschkenntnisse zu verbessern, damit wird ein wertvoller Beitrag zur Völkerverständigung geleistet.