Sommerkonzert: Take Five live im Gasthof Bauer

STEYR. Die Musiker von Take Five sind wieder zu Gast in Steyr. Unplugged servieren sie ein rhythmisches Feuerwerk aus akustischen Gitarrenklänge. Ihr reichhaltiges musikalisches Angebot reicht von guten "Oiden Hadern", Rock- und Bluesnummern bis hin zu Lateinamerikanischer Musik im Flamencostil ...

"Eric Clapton, Carlos Santana und Paco de Lucia sind unsere Vorbilder. Von ihnen wird sicher was zu hören sein", lässt Bandleader Ulli Prack wissen. Wir freuen uns auf das nette und aufgeschlossene Publikum und die liebenswürdige Wirtin, Regina Trauner. Steyr ist immer etwas Besonderes für mich!"

Line Up:

Ulli Prack: Vocals, Gitarre

Ritschy Kiniger: Gitarre, Vocals

Caudia Salveé: Vocals, Percussion

Kurt Prack: Bass, Vocals

WANN: Freitag, 8. Aug. 2023, 19:30

WO: Gasthof Bauer, Josefgasse 7, 4400 Steyr

TICKETS: Im Gasthof Bauer bei Regina Trauner, Tel.: 07252/54441, Reservierung erbeten.

ABENDKASSE: 10 Euro.