Kultur & Society

Senior*innen auf Somme­rfrische

STEYR-LAND/OÖ. Der malerisch gelegene Almsee war heuer das Ziel des alljährlichen Sommer-Ausflugs des Caritas-Seniorenwohnhauses Schloss Hall in Bad Hall. 52 Bewohner*innen und Begleitpersonen genossen den Kurz-Trip ins Almtal. Schon die Anreise in den zwei behindertengerechten Bussen fühlte sich „wie Urlaub“ an, wie die Bewohner*innen meinten ...

Im Gasthof Seehaus vor der traumhaften Kulisse des Toten Gebirges stärkten sich die Ausflügler*innen mit Schweinsbraten oder Käsenockerl, bevor die Partie zum Almsee aufbrach. Zu Fuß, im Rollstuhl oder mit Rollator genossen die Schloss Haller die saftig grünen Wiesen, den türkis schimmerenden See und die hohen Berge. „Die Begeisterungsrufe hörten gar nicht mehr auf.

Der Wettergott hat es an diesem Tag aber auch wirklich gut mit uns gemeint. Wir haben die Natur auf uns wirken und die Seele baumeln lassen können“, erzählt Michaela Hubinger, Leiterin des Caritas-Seniorenwohnhaus Schloss Hall. Mit Kaffee und einem Eis gestärkt, ließ die Gruppe schließlich den Nachmittag gemütlich ausklingen, bevor die Heimreise angetreten wurde. Michaela Hubinger möchte sich bei den begleitenden Mitarbeiter*innen und auch bei den vielen Freiwilligen herzlich bedanken: „Ohne ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen. Sie haben unseren Senior*innen einen wunderschönen Tag geschenkt.“