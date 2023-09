Kultur & Society

Oktober­fest im Freizeit­park Beham­berg am 9. September

BEHAMBERG. Am Samstag, 9. September, sieht Behamberg eine Premiere: erstmals findet in der Eventhalle des Freizeitparks Behamberg das Oktoberfest statt. Die Besucher erwartet (bei jeder Witterung) ein Programm mit vielen Höhepunkten, für Livemusik sorgt die erfolgreiche Band MOUNTAIN CREW ...

Um 12 Uhr startet das große Beerpongturnier mit bis zu 64 Teams. Anmeldung für das Turnier ist auf die Homepage unter www.freizeitpark-behamberg.at/beerpong möglich. Um 17 Uhr findet das Finale statt, das Siegerteam erhält ein 20 Liter Bierfass. Der Eintritt ist bis 18 Uhr frei! Den ganzen Tag über gibt es Oktoberfestbier im Maßkrug, Weisswurst, Brezen, musikalische Unterhaltung, Partyaction uvm.. Ab 18 Uhr sorgen DJ Paradox & DJ Redex für beste Partystimmung, um 19 Uhr gibt es den offiziellen Oktoberbieranstich.

Der Programmhöhepunkt findet dann ab 21 Uhr statt: Die derzeit äußerst erfolgreiche Live-Band MOUNTAIN CREW aus Oberösterreich befindet sich gerade auf Tour und wird für die garantiert beste Partytime sorgen!

Die „Boyband aus den Alpen“ ist bekannt aus dem deutschen und österreichischen Fernsehen (Florian Silbereisen Shows, Immer wieder Sonntags, ZDF-Fernsehgarten, Wenn die Musi spielt uvm.) und von den größten Partys im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Wirtshaussong landeten sie einen Viralen-Hit, der mittlerweile über 10 Millionen Mal auf TikTok geklickt worden ist. Mit dem Song Expresso und Tschianti war die Band schon mehrmals bei Florian Silbereisen zu Gast und veröffentlichte im Sommer 2023 auch eine Remix Version gemeinsam mit DJ Robin (Layla). Stimmung und Party stehen hier an oberster Stelle. Viele Videos und Fotos auch auf www.mountaincrew.at!

DAS PROGRAMM:

12 Uhr: Start mit Beerpongturnier, Eintritt frei!

17 Uhr: Beerpongturnier Finale

18 Uhr: Partystimmung mit DJ Paradox & DJ Redex

19 Uhr: Oktoberbieranstich

21 Uhr: Partytime mit der Mountain Crew live

• Abendkassa: € 12,00 (ab 18 Uhr)

• Ab 16 Jahre ausschießlich!

• First come - first save

• Den ganzen Tag über Oktoberfestbier im Maßkrug, Weisswurst, Brezn, Moderation, Partyaction, uvm.

• Kommt und feiert in Tracht;):)!

INFOS ZUM BEERPONGTURNIER:

Anmeldung: Online auf https://www.freizeitpark-behamberg.at/beerpong

Startgeld: pro Team € 15 á 2 Spieler, (Startteilnahme nur nach erfolgter Einzahlung des Startgeld)

Maximale Teilnehmerzahl: 64 Teams ​

Check In: 11.30 Uhr (In der Eventhalle Freizeitpark Behamberg, bitte sofort zur Anmeldung kommen)

Start: 12.00 Uhr

Finale: 17.00 Uhr

Siegerpreis: 1 x 20 Liter Fass Bier

WANN: 9. Sept. 2023

WO: Freizeitpark Behamberg, Ramingdorfstr. 1a, 4441 Behamberg. www.freizeitpark-behamberg.at. Telefon: 07252 - 21229. Auch auf Facebook & Instagram.