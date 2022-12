Leserbriefe

Unser Kino, unser Programm. So einfach ist das!

GASTKOMMENTAR. Diese Krot müssen wir schlucken: Wenn eine Kartenlegerin aus Wolfern hinter einem Traktor aus Kirchdorf und vor einem amtsbekannten Neonazi aus Wien am Sonntag mit Gleichgesinnten durch die Stadt lärmt und wackelt, dann ist das vom Versammlungsrecht gedeckt. Was am Sonntag im öffentlichen Raum unserer Stadt abgeht, das können wir nicht oder kaum beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können: Welches Programm in unseren Kinos, Theatern und Sälen läuft ...

Kinderpornografie und Hakenkreuze: kein Problem für Herrn Kron

Die Stadt hat soeben - und dafür gebührt ihr Dank - eine Sause radikaler Impfgegner und Verschwörungsplauderer aus dem Alten Theater ausgeladen. Um zu illustrieren, wer da unter anderem gekommen wäre: Rolf Kron, ein Mediziner und seit jeher fanatischer Impfgegner und ein gern gesehener Gast bei Spaziergängen und sonstigen Aufmärschen der Unwuchten. In seiner bayerischen Heimat hat Kron den "Spaziergängern" das mit auf den Weg gegeben: "Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und ob ihr eure Frauen oder eure Männer verprügelt. Ob ihr gewalttätig seid, ob ihr euch kinderpornografisches Material anschaut oder ob ihr Hitlerkreuze an die Wände malt. Das ist mir auch völlig schnuppe, weil wir hier alle gemeinsam für eine Sache stehen und das ist für unsere Freiheit und für unsere Zukunft".

Rolf Kron war mal Arzt in Bayern. 4.500 (!) Gefälligkeitsatteste für Maskenmuffel haben dem Mediziner im Vorjahr seine Zulassung als Arzt gekostet. Dieser Herr hat weder in einem Krankenhaus noch in einer Arztpraxis etwas verloren. Und auch nicht auf einer Bühne unserer Stadt.

Daniele Ganser auf Tournee

Dieser Käse ist gegessen. Doch der liebe Gott ist mit seinen Prüfungen für uns noch nicht am Ende. Am 27. Jänner will uns der selbsternannte "Friedensforscher" Daniele Ganser besuchen. Der große Saal des ehemaligen Volkskinos ist dafür reserviert. Eine Organisation namens "Menschheitsfamilie" organisiert den Kartenverkauf. 40 Euro legt ab für Ganser, wer eine Antwort auf diese Frage will: Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Wir könnten hier antworten, ohne einen einzigen Euro zu verlangen: Weil Putin mit seinem Panzern in der Ukraine eingefallen ist! Aber da haben wir die Rechnung ohne Ganser gemacht, der auf seine zahlungsfreudigen Fans baut, die auf Weisheiten abseits des “Mainstreams“ warten. So viel darf verraten werden von jemandem, der sich mit Ganser schon befasst hat: Putin ist gar nicht so böse.

Aus welchem Holz Ganser geschnitzt ist, zeigt sein Auftritt in dem von der Szene gefeierten Film "Pandemnia". Ganser vergleicht die Behandlung Ungeimpfter mit der Vernichtung von Jüdinnen und Juden im "Dritten Reich" und legt noch nach: Die Covid-Situation sei sogar schlimmer, denn der Wahnsinn finde heute global statt. Der Holocaust, suggeriert Ganser, war ja demnach nur eine lokale, unerfreuliche Angelegenheit.

Muss die Stadt diesem Herrn ein Bühne bieten? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand und der Ball liegt bei den Organisatoren der sonntäglichen Aufmärsche in Steyr. Ganser ist ein Ehrenmann und spricht sicher auch gerne vom Kirchdorfer Traktor herab zum Volk an einem Sonntag. Aber in unseren Sälen hat er nichts verloren.

Ein Gastkommentar von Christian Kreil.

