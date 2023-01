Leserbriefe

Linden- und Kastanien­allee in der Werndl-Straße bald Geschichte?

LESERBRIEF. Ich wohne noch nicht lange in Steyr. Aber die Linden- und Kastanienallee entlang der Leopold-Werndl-Straße und die von ihr ausgehenden Schatteninseln habe ich (und alle, die ich kenne) an heißen Tagen oft zu schätzen gewusst. Auch die urig-knorrigen Stämme, zum Teil etwas verschnitten und verwachsen, geben der Straße ihren besonderen Charakter. Dass diese wunderbaren alten Bäume nun ohne Not durch „klimafitte“ Bäumchen ersetzt werden sollen ...

ist wirklich nicht zu fassen. Ihr Beitrag zum Klima wird übrigens weit unterliegen. Man möchte den Entscheidern hinter diesem Vorhaben namentlich der Landesstrassenverwaltung von Oberösterreich (Direktor: Herr Dipl. Ing. Christian Dick) frei nach Rilke zurufen:

„Wenn die wüßten, wie Kastanien aussehen können! Wie mächtig sie dastehen, wie üppig sie blühen, wie tief sie rauschen, wie satte volle Schatten sie werfen, wie sie im Sommer von ungeheurer Fülle schwellen und wie im Herbst ihr goldbraunes Laub so dick und weichmassig liegt!“

Um unserem Anliegen Gehör zu verschaffen haben wir eine Petition gestartet. Hoffen wir, dass diese Früchte trägt!

Zur Petition geht's HIER

Ein Leserbrief von Heidrun Pfeil

