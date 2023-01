Leserbriefe

Erdgas in Molln: achtzig Mal klimaschädlicher als CO2

LESERBRIEF. Erdgas ist ein schmutziger fossiler Brennstoff. Erdgas leckt häufig. Betragen die Lecks mehr als 3% der Gasmenge, ist seine Klimabilanz schlechter als die von Kohle. Und 3% Leckage passieren meist schon bevor das Gas zum Verbraucher gelangt ...

Erdgas ist Methan, und das ist, über die nächsten zwei Jahrzehnte gerechnet, achtzig Mal klimaschädlicher als CO2. Und die nächsten zwei Jahrzehnte werden bestimmend sein dafür, ob wir den Kampf gegen die größten Klimakatastrophen gewinnen oder nicht.

Genau dieses Erdgas, dieser fossile Brennstoff ist es, der nun in unmittelbarer Nähe, keine zwanzig Schritte von einem Naturschutzgebiet gefördert werden soll. Wobei “fördern” ein Euphemismus dafür ist, einen Klimakiller freizulegen, ihn genau dem Fels-Verlies zu entreißen, in das er gehört. Fossiles Gas, Kohle und Öl im Erdboden zu belassen, ist eine der letzten Möglichkeiten, die uns bleiben, unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes Weltklima zu hinterlassen.

Es ist hochgradig unverantwortlich neue Erdgasvorkommen, ob in Qatar, Azerbaijan, den USA oder eben in Molln zu erschließen, während in den letzten Sommern immer heftigere Waldbrände, Dürren, Stürme und Gewitter Milliardenschäden verursacht haben, wo doch zukunftsfähige Alternativen zu Gas existieren. Wind- und Sonnenenergie, Wärmedämmung und Maßnahmen zur Energieeinsparung, Wärmepumpen und erneuerbare Fernwärme müssen gefördert werden - aber kein dreckiges Erdgas!

Wir haben die Wahl: Gelder für saubere Lösungen, die das Klima und die Geldbörse schonen? Oder Gelder für Bohrtürme, Lastwagen und Flächenversiegelung, nur damit Österreich seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen noch ein kleines bisschen länger aufrechterhalten kann? Luftverschmutzung, verseuchtes Trinkwasser und mehr und mehr klimaschädliche Treibhausgase inklusive!

Die Antwort muss unseren EntscheidungsträgerInnen klar sein. Sie haben die Verantwortung, handeln Sie im Interesse von Mensch, Natur und unserer Zukunft, und nicht im Interesse der Erdgasindustrie!

Ein Leserbrief von

Frida Kieninger - Director of EU Affairs

Food & Water Action Europe

