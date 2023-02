Leserbriefe

Wird Sabine B. die nächste Bildungs­ministerin?

GASTKOMMENTAR. Die Steyrer Spaziergänger starten eine umfassende Bildungsoffensive. Aber nicht nur beim Rechnen tut sich Spaziergangs-Bildungsdirektorin Sabine B. schwer ...

Die Steyrer Spaziergänge, was wurde über sie nicht schon diskutiert. Da war sehr viel Gehässigkeit dabei, weil es wird vergessen: Die mittlerweile 110 Events waren ein Gedicht für unsere Ohren. Der feine Bürger der Stadt, er erquickte sich am Klang der Blechtrommler und vor allem an den virtuos und dramaturgisch perfekt inszenierten Fanfaren eines Trompeters. Das alles schenkte den sonntäglichen Spielmannszügen durch die mittelalterliche Stadt eine eigene Note. Für Kulturbanausen, die mit den fein arrangierter Percussion-Performances nicht viel anfangen konnten, waren die Umzüge eher ein Ärgernis. Schnell war die Rede von einer „Sonntagsruhe“, die man einfordern wolle.

Natürlich laufen sich derartige Inszenierungen auch tot. Kaum mehr als 100 Leute nahmen zuletzt an den virtuosen Musik-Paraden teil. Die darstellenden Künste haben offenbar ihren Beitrag geleistet, aber das ist ausgelutscht. Die Organisatoren der Spaziergänge setzen nun auf Fortbildung in klassischen Fächern: Mathematik und Geschichte.

Zwei Milliarden Euro für jeden Österreicher

Natürlich muss bei einem derart niederschwelligen Bildungsangebot von ganz vorne begonnen werden: bei den Grundrechnungsarten. Professor Sabine B., sie ist die Bildungsdirektorin der Spaziergänge, erklärt uns das Dividieren. Am 5. Februar rechnete unsere Professorin den bildungshungrigen Spaziergängern am Stadtplatz vor, dass es für „jeden Österreicher zwei Milliarden Euro“ geben würde im Geldbörsel. Wenn, ja wenn nicht Bundespräsident Alexander Van der Bellen quasi im Handstreich 18 Milliarden Euro an die Ukraine verschenkt hätte. Prof. B. rechnet vor:

18 Milliarden Euro durch 9 Millionen Österreicher: das ergibt 2 Milliarden Euro pro Kopf oder Nase. Hier hat die Zahlenfee freilich ein wenig gehext ...

Nullen links vom Komma, das wird nachgeholt

18 Milliarden Euro von uns 9 Millionen Österreichern wären freilich auch schulmathematisch gerechnet ein ganz schöner Rucksack: 2.000 Euro pro Österreicher, das hat auch was. Aber der Teufel liegt auch hier im Detail: Bei den 18 Milliarden für die Ukraine geht es nicht um Österreichs Beitrag, sondern um den der gesamten Europäischen Union. Und hier leben nicht nur 9 Millionen Österreicher, sondern 450 Millionen Bürger, und da werden 18 Milliarden, verteilt auf vielen Schultern, gleich ein wenig leichter. Über den Daumen gepeilt geht es so um die 40 Euro pro Bürger in der Kreditlinie vom Dezember 2023. Natürlich ist auch das gutes Geld.

Um 40 Euro gibt es fast eine Skitageskarte auf der Höß. 40 Euro sind viel, wenn man sich den Skisport vom Mund absparen muss, aber wenig, wenn es darum geht, ein freies Europa gegen einen durchgeknallten russischen Despoten zu verteidigen. 40 Euro kann man so oder so sehen, aber von den 2 Milliarden pro Kopf, die uns Prof. B. am Steyrer Stadtplatz vorgerechnet hat, sind wir dann doch ein gefühltes Euro-Lichtjahr entfernt. Trotzdem müssen wir anerkennen: Die Spaziergänger bemühen sich um Fakten und Redlichkeit. Dass die Nullen links vom Komma in der Mathematik auch eine Rolle spielen, das wird in späteren Vorlesungen sicher erwähnt.

Kleine Details in Zeitgeschichte kümmern Professor B. nicht

Auch in Geschichte bringen die Spaziergänger neue Erkenntnisse auf die Straße. Am 12. Februar machten unsere trommelnden trompetenden Freunde bei ihrem Spaziergang beim Denkmal für die Opfer der Februarkämpfe von 1934 auf der Ennsleiten halt. Hier fielen am 12. Februar 1934 ein Dutzend Steyrer in Kampf gegen das austrofaschistische Regime von Kanzler Engelbert Dollfuss.

Die Spaziergänger sehen sich zwar auch als Opfer eines Regimes, kleine Unterschiede gibt es freilich: Im Jahr 1934 schoss die Staatsmacht Leute über den Haufen, im Jahr 2023 begleitet die Staatsmacht unsere Freunde mit den Trommeln und der Trompete durch die Stadt und regelt den Verkehr. Solche Kleinigkeiten bringen die Historikerin Sabine B. nicht aus der Fassung, die Expertin für Zeitgeschichte schreibt die Geschichte einfach neu: Im Februar 1934, so erzählt B. vor dem Denkmal auf der Ennsleiten, wäre „die Regierung gestürzt worden und fortan wäre mit Verordnungen regiert worden, und so etwas kenne man von heute. Das alles passt nicht ganz zu unseren Mainstream-Geschichtsbüchern. In denen steht, dass das austrofaschistische Regime von von 1932 bis 1938 an der Macht war. Aber sind Fakten und Jahreszeiten wirklich geeignet, an der grundlegenden Kompetenz von Professor B. zu zweifeln?

Bei der Rede von Sabine B. auf der Ennsleiten geht es aber nicht nur um wissenschaftliche Fakten. Sie streckt die Hand aus zur Stadtregierung und auch zum Bund. Sie hätte gerne Termine, um zu verhandeln. Bis hin in die Ministerien hinein würde man ihren Namen kennen, sagt B. Ich sage es mal so: Wenn nach der nächsten Nationalratswahl eine Ministerliste erstellt wird, wer kommt da an Sabine B. als Bildungsministerin vorbei?

Ein Gastkommentar von Christian Kreil.

