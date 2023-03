Leserbriefe

Die Schlote von Steyr

LESERBRIEF. In nächster Zeit muss einer der beiden Schlote am Gelände der ehemaligen Steyrer Werke abgetragen werden. Viele Steyrer finden das traurig, weil diese Schlote das Bild von ihrem Steyr prägten. Ich verstehe diese Trauer, aber so manche Reaktion verstehe ich nicht. Da wird geschimpft, warum nicht um jedes Geld der Welt dieser Schlot gerettet wird ...

Da wird verglichen, dass man stattdessen auf dies und das verzichten soll - Hauptsache dieser Schlot bleibt stehen. Ich sehe das etwas anders. Dieser Schlot ist für mich ein Symbol einer alten, fossilen Zeit. Diese Zeit, in der Kohle, Öl und Gas verbrannt wurden, um unseren Wohlstand zu mehren, geht zu Ende. Und wenn jetzt einer der Schlote gehen muss, dann nehmen wir bitte dieses Ende des Schlotes als Symbol für das Ende dieser alten (guten) Zeit.

Stattdessen brauchen wir neue Symbole. Es gibt neue Türme, die uns Wohlstand und warme Stuben bringen. Bauen wir diese Türme, um uns in bessere Zeiten zu bringen! Bauen wir Windräder und genießen jede Umdrehung, weil sie uns weg bringt von der alten Zeit und hin in eine saubere, wohlriechende und gesunde neue Welt. Kämpfen wir gemeinsam für diese Türme! Denn so wird die Region Steyr und wir, die hier wohnen, eine bessere Zukunft haben.

Ein Leserbrief von Jürgen Hutsteiner.

