Leserbriefe

Zeichen werden missachtet – Kidical Mass

LESERBRIEF. Strahlende Augen, rote Backen und ein Strampeln als würde es um den Zieleinlauf der Tour de France gehen. Ein vielleicht 4-Jähriger bringt sein Laufrad auf Maximalgeschwindigkeit – und das mitten in der Steyrer Dukartstraße ...

Die Kidical Mass, eine Kinderfahrrad-Demo am 7. Mai hat uns vor Augen geführt, was ganz jungen Menschen Spaß macht: Bewegung, Platz haben, mit Anderen was erleben. Idealerweise auf stark verkehrsberuhigten Straßen, bei guter Luft und ausreichender Sicherheit. Die Realität der übrigen 364 Tage im Jahr sieht anders aus. Steyr und die Umlandgemeinden wie Garsten schaffen es nicht dieser vielversprechenden Generation den richtigen politischen Rahmen zu basteln.

Hunderte Mütter und Väter, die ihre Kinder vor die Schultüre karren, weil der KFZ-Individualverkehr noch immer als Fetisch der absurd beschleunigten Moderne angebetet wird. „Steyr ist eine Autostadt!“ Versiegelte Parkplatzwüsten, schlecht koordinierter oder gar fehlender öffentlicher Verkehr und das Steinzeitprojekt „Westspange“ bringen keine Lebensqualität, entbehren jeglicher Attraktivität für Zuzug und Ansiedelung. Wie viele leuchtende Kinderaugen auf der Dukartstraße wird es noch brauchen bis die verantwortlichen Politiker sich endlich der Zukunft zuwenden?

Ein Leserbrief von Dieter Wallentin.

Der Inhalt dieses Leserbriefes wurde von der Redaktion nicht auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geprüft und stellt nicht notwendiger Weise die Meinung der Redaktion dar. Für Rückfragen stehen wir per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! jederzeit zur Verfügung.