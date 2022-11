Newsblog

35-jähriger Forstarbeiter am Kopf verletzt

STEYR-LAND. Ein 35-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Steyr-Land, fällte am 25. Oktober gegen 9:30 Uhr in einem Waldstück in Waldneukirchen eine abgestorbene Esche. Dabei brach in etwa 10 Metern Höhe ein ca. 4 Meter langer, armdicker Ast ab und traf den 35-Jährigen, der einen Helm trug, am Kopf ...

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.