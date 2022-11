Newsblog

Feuer­wehr Sand nimmt neues Rüst­löschfahr­zeug in Empfang

GARSTEN/SAND. Auf diesen Tag hatten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sand lange gewartet: Nach über zwei Jahren an Planung und Vorbereitung konnte am Vorabend des Nationalfeiertages am Dienstag, 25. Oktober das neue Rüstlöschfahrzeug von der Firma Rosenbauer abgeholt werden ...

Basis des neuen Fahrzeuges ist ein LKW der Firma MAN mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen und einer Motorleistung von 320 PS. Die Ausstattung des Fahrzeuges hat die Firma Rosenbauer übernommen. Es ist für die Brandbekämpfung mit einen 2000l Wassertank und Atemschutzgeräten ausgestattet. Darüber hinaus ist es aber auch für die Abarbeitung der meisten technischen Einsätze, allen voran Verkehrsunfälle, bestens geeignet.

Das neue Fahrzeug wurde von den Kameradinnen und Kameraden freudig empfangen und gleich ausgiebig bestaunt und besichtigt. Kommandant Dietmar Klammer bedankte sich bei dem Projektteam für die aufgewendete Zeit, die für die Planungen notwendig waren sowie bei Bürgermeister Anton Silber für die Unterstützung der Gemeinde Garsten bei der Finanzierung des neuen Fahrzeuges. Das neue Fahrzeug ersetzt einen 25 Jahre alten Steyr 13S23.

Im Anschluss wurde im Feuerwehrhaus noch auf das neue Fahrzeug angestoßen.

