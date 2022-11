Newsblog

ÖBB, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei übten für den Ernstfall

STEYR-LAND. Was war denn da los? Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften hat am Samstag in Großraming für bange Blicke bei Passanten gesorgt. Zum Glück handelte es sich aber nur um eine Großübung der Feuerwehren Großraming, die ein Zugsunglück und Personenrettung trainierten ...

"Zugsunglück mit mehreren verletzten Personen, Zug entgleist" lautete der Alarmierungstext für die heurige Großübung am Samstag, 29. Oktober für die Freiwillige Feuerwehr Großraming gemeinsam mit ÖBB, dem Roten Kreuz, Polizei und einigen Nachbarsfeuerwehren durchführt wurde. Annahme war wie oben erwähnt eine Zugentgleisung, allerdings an einer schwer erreichbaren Stelle, sodass zur Bergung der Wasserweg genutzt werden mussten.

Die Feuerwehren Kleinreifling, Reichraming sowie Losenstein unterstützen die Großraminger Florianis mit ihren Booten. Nach der Erstversorgung am Unglücksort, wurden die Verletzten zu den Booten getragen, und zur Anlegestelle der Fa. Floß & Co gebracht, wo der Abtransport durch die Rettung erfolgte.