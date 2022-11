Newsblog

WEIN & CO bietet Einblicke ins Winzer­hand­werk

STEYR. Der WEIN & CO Shop im Steyrer Taborland erwartet vinophile Gäste! Komm vorbei, lerne österreichische Top-Weingüter persönlich kennen und gewinne in den gratis Verkostungen ganz besondere Einblicke in deren Handwerk und Leidenschaft für Wein ...

Sei dabei und trage die Termine gleich in den Kalender ein. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Freitag 25.11.2022 12-18 Uhr: Weingut Dürnberg

Samstag 26.11.2022 12-18 Uhr: Weingut Netzl

Freitag 02.12.2022 12-18 Uhr: Weingut Setzer

Samstag 03.12.2022 12-18 Uhr: Weingut Gager

Freitag, 09.12.2022 12-18 Uhr: Weingut Huber

Samstag, 10.12.2022 12-18 Uhr: Weingut Salzl

Freitag, 16.12.2022 12-18 Uhr: Weingut Bründlmayer