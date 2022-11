Newsblog

Lions-Club über­reichte Spende an Rot­kreuz-Markt

STEYR. Der Lions-Club stellte eine Spende im Wert von 14.500€ für den Rotkreuz-Markt auf die Beine. Mag. Alexander Stellnberger, stellvertretender Bezirksstellenleiter der Rotkreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt und Kornelia Ahrer, Bezirksstellenbeauftragte der Gesundheits- und Sozialen Dienste nahmen diese Spende mit großer Freude entgegen ...

Die Warteschlange vor der Tür des Rotkreuz-Marktes ist lang und wird im Winter durch die aktuelle Lage wohl noch weiter ansteigen. Daher wird die großzügige Spende im Wert von bei Eurogast Almauer in dringend benötigte Waren umgesetzt.



"MR Dr. Urban Schneeweiß bedankt sich herzlichst im Einzelnen bei den Lions Clubs aus Steyr, Steyr Innerberg, Steyr St. Ulrich, Steyr Omnia und beim Leo Club Steyr für diese großzügige Spende. Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch an den Betriebsleiter des Eurogast Marktes Hrn. Markus Zingerle, der das Rote Kreuz bei ihrem Einkauf tatkräftig unterstützt."