Newsblog

Weihnachts­markt für den guten Zweck im BMW Group Werk Steyr

STEYR. Am Samstag, den 03. Dezember von 15:00-20:00 heißt es „Genießen und Gutes tun!“. Zum ersten Mal organisiert der Verein „Aus Freude zum Menschen“ einen Weihnachtsmarkt zugunsten von SOS Kinderdorf am Werksgelände der BMW Group. Von kunstfertigem Handwerk über kuschelige Alpakas bis zu köstlichen Weihnachtsnaschereien gibt es alles, was das Herz begehrt ...

Weihnachtsstimmung für Groß und Klein ist beim Adventmarkt am BMW Group Werksgelände beim Tor 1 (Hinterbergerstraße 2) garantiert. Der Parkplatz und das Foyer des Büroturms werden zum Weihnachtswunderland und laden zum Flanieren und Gustieren ein!

Ein buntes Programm bietet Unterhaltung für alle:

kreative Weihnachtsgeschenke und lokales Kunsthandwerk

professionelle Kinderfotografin für besondere Weihnachtsfotos der kleinsten Besucher

warme Getränke und kulinarische Köstlichkeiten

Alpaka-Führungen

Mitarbeiter des BMW Group Werk Steyr haben den wohltätigen Verein „Aus Freude am Menschen“ gegründet. Das Ziel: sich gemeinsam sozial zu engagieren und soziale Nachhaltigkeit sowohl intern als auch extern zu fördern. Auch der Weihnachtsmarkt für den guten Zweck wird von den Vereinsmitgliedern veranstaltet. Alle Einnahmen aus Standgebühren und Essens- und Getränkeerlösen werden an die oberösterreichischen Niederlassungen von SOS Kinderdorf gespendet. Nähere Informationen zur Veranstaltung: www.bmw-werk-steyr.at

Aussteller sind herzlich willkommen und können sich per Mail anmelden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Die Standgebühr beträgt EUR 60,00 für den Innen- und EUR 40,00 für den Außenbereich.