Charity Play for: Spenden­übergabe an die Steyr­dorf­schule

Über das ganz Jahr hinweg vielfältig aktiv: Dies gilt für die Arbeit „Charity Play for“ aus Steyr-Münichholz. Der Verein bewegt dabei große Summen: Eine Spende von 25.000 Euro übergaben am Freitag, 4. November Christian Bortenschlager, Obmann von „Charity Play for“, sein Stellvertreter Mario Munk, Kassier Jürgen Schaufler und Schriftführer Hansi Gassner bei einer kleinen Feier in der Steyrdorfschule an die Direktorin der Schule, Martina Hochleitner. „Diesen Erfolg verdanken wir der Hilfe von großzügigen Sponsoren, Freunden und natürlich den Frauen und Freundinnen, die immer kostenlos tatkräftig bei vielen Veranstaltungen und Aktionen halfen“, fasste Bortenschlager die Spendenbereitschaft und den Einsatz der Vereinsmitglieder zusammen.

Spende für zwei Computer mit Augensteuerung

In der Steyrdorfschule werden 86 Volksschulkinder und 34 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterrichtet. Nur acht Kinder können sich verbal ausdrücken. Viele Schüler können mit Hilfe von Metacom-Symbolen und Gebärden kommunizieren. Dabei werden Bilder in Lautsprache verwandelt. Augengesteuerte Geräte sind jedoch unglaublich teuer. „Jedes Kind hat das Recht auf Kommunikation. Jedes Kind hat das Recht gehört zu werden, mitzureden und somit ein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein“ war der Gedanke von „Charity Play for“ und so wurden mit der Spende gleich zwei dieser großartigen Computer und zwei Piktogramm Tafeln für den Schulgarten gekauft.

Bei der Feier waren dabei: Julia Ecker vom Magistrat Steyr, Edith Sikora Bildungsdirektion, Gerhard Praxmarer, Ari Hahn und Patrick Breitwieser von der FF Steyr sowie Kinder und Eltern der E-Klassen. Die Kinder sagten mit der Metatalk-APP am Computer „Danke“ an Christian, Jürgen, Hansi und Mario von „Charity Play for“.

Fotos: Peter Röck