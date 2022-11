Newsblog

Film­premiere: Lukas Kauf­mann siegt beim här­tes­ten Mountain­bike-Rennen der Welt

STEYR/KRONSTORF/NORWEGEN. 66 Stunden, 745 Kilometer, 13.000 Höhenmeter und am Ende, stand einer ganz oben am Treppchen: Extremsportler Lukas Kaufmann! Der 28-jährige gebürtige Linzer, der heute in Kronstorf lebt, spricht vom größten Erfolg seiner Sportlerkarriere. Ein Vortrag und eine Filmpremiere der besonderen Art, am 17. November bei Mitterhuemer in Steyr ...

Die Fakten - Offroad Finnmark 700

Die Mountainbike-NonStop-Veranstaltung in Norwegen, erstreckt sich über große Teile der westlichen und zentralen Finnmark sowie gelegentlich durch den Landkreis Troms. Das Offroad Finnmark 700 wird von vielen zu einem der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt gezählt. Der über 700 Kilometer lange Trail wird von Solo-Ridern oder 2er-Teams durchgehend von Anfang bis Ende gefahren. Die Route startet in Alta, führt durch dünn besiedelte, einsame Gegenden in Europas letzter Wildnis. Endlose Weiten, Sümpfe, Flüsse und Höhenmeter.

Die 745 Kilometer lange Route, führt durch fünf Gemeinden und hält an 10-12 Kontrollpunkten. Um eine solche Anstrengung leisten zu können, müssen alle Radfahrer ausreichend versorgt und ausgeruht sein. Darauf wird bei dem Event größter Wert gelegt. Deshalb ist bei allen Kontrollpunkten ein Angebot von warmen und kalten Speisen, Getränken und Unterkünften eingerichtet.

28 Jahre – 184 cm – 75 kg

"Anscheinend schmeckte mir das köstliche Essen von meiner Mama so gut, dass ich nicht unbedingt zu den Leichtesten gehörte. In den Sommerferien zwischen der 3. und 4. Klasse Hauptschule, nahm ich dann über 20 Kilogramm ab. So wurde ich natürlich um einiges schneller am Bike", erzählt der Extrembiker mit den heute beeindruckenden Körpermaßen. Danach gewann er die ersten Rennen in Oberösterreich und später auch in ganz Österreich.

Im Jahr 2012 qualifizierte er sich für die CrossCountry WM und gewann 2014 den MTB-Marathon "Granitbeisser", und das – fast schon selbstredend – auf der Extremdistanz. 2017 finishte er einen Ironman, wurde 2018 bester Österreicher bei der Ultra-Mountainbike-Marathon-Europameisterschaft, siegte 2019 beim Appenninica-MTB-Stage-Race in Italien und wurde Dritter beim härtesten Mountainbike-Marathon Europas, der Salzkammergut-Trophy. Für dieses weltbekannte Event fungiert er auch als Botschafter.

Filmpremiere und Vortrag

Beim Offroad Finnmark wurde Kaufmann von einem Filmteam begleitet. Die rund 40-minütige Dokumentation feiert am 17. November 2022 öffentlich Premiere bei der Firma Mitterhuemer in Steyr:

WANN: Donnerstag, 17. Nov. 2022, Einlass 18:30, Beginn 19:00

WO: Mitterhuemer Shop, Ennser Str. 31a, 4400 Steyr

EINTRITT: freiwillige Spenden