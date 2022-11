Newsblog

Warnung vor SMS-Betrug

OÖ. Derzeit steigen in OÖ rasant jene Fälle, in denen sich die Betrüger via Nachrichtendienste bzw. SMS als Tochter/Sohn ausgeben. Es wird vorgetäuscht, dass die Tochter/der Sohn eine neue Rufnummer hätte (das alte Handy wäre defekt geworden) und unaufschiebbare Rechnungen zu überweisen sind ...

Daher Vorsicht!

lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen, bleiben Sie misstrauisch;

führen Sie keine Überweisungen durch;

nehmen Sie Kontakt mit ihren Kindern unter der Ihnen bekannten Rufnummer auf

Merksatz: Jede Geldforderung am Telefon = Betrug, ohne Wenn und Aber!

LPD Oberösterreich.