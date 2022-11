Newsblog

ASZ-Infotag und ReVital-Sammeltag

STEYR. Am Freitag, 18. November 2022, findet von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr ein Infotag und ein ReVital-Sammeltag im Altstoffsammelzentrum Steyr, Ennser Straße 10, statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag rund um das Thema Abfall informieren ...

Wo kommt unser Abfall am Ende hin? Warum trennen wir unseren Müll? Wird am Ende wirklich wieder alles zusammen geworfen? Und wer oder was sind überhaupt die Wandertonnis? Diese und noch viele andere Fragen wird das Team des Bereichs Abfall gerne beantworten. Haben Sie außerdem funktionstüchtige Geräte, Bücher und andere Haushaltsgegenstände?

Gewinnspiel beim ReVital-Sammeltag

Wenn Sie an diesem Tag ReVital-Waren abgeben, erhalten Sie ein Los für unsere Sofortgewinn-Tombola (dies gilt, solange der Vorrat reicht) Als Hauptpreis winkt eine Steyrer Shopping Card im Wert von 300 Euro.

Mit dabei sind außerdem unsere Kooperationspartner von "Wohnen im Dialog" und vom Volkshilfe ReVital-Shop.