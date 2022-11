Newsblog

Rotkreuz-Weih­nachts­­wunsch­­baum ab 17. November im HEY! Steyr

STEYR. Das Rote Kreuz Steyr-Stadt hat in Kooperation mit dem HEY! Steyr das Projekt Weihnachtswunschbaum ins Leben gerufen. So sollen Weihnachtswünsche von Steyrern und Steyrerinnen, die sich in finanziell kritischen oder schweren Lebensphasen befinden, durch die Unterstützung der Steyrer Bevölkerung erfüllt werden ...

2021 brachte das Rote Kreuz mit dem Projekt „WEIHNACHTSWUNSCHBAUM“ 200 Gesichter zum Strahlen. Auch dieses Jahr kann von 19. November bis 17. Dezember die Chance genutzt werden, in der Weihnachtszeit etwas Gutes zu tun und so dem Christkind zu helfen.



So funktioniert‘s:

"Ab 19. November 2022 wird im Einkaufszentrum HEY! Steyr ein Weihnachtsbaum mit Engerl geschmückt stehen. Nehmen Sie sich ein Engerl Ihrer Wahl vom Baum. Kaufen Sie den Wunsch ein. Packen Sie das Packerl ein und kleben Sie das Etikett des Engerls auf‘s Packerl. Nun können Sie das fertige Weihnachtsgeschenk im HEY! Steyr bei Blumen Edith oder beim Roten Kreuz Steyr-Stadt abgeben. Das Engerl darf sich jeder Unterstützer als Erinnerung behalten."

"Nutzen Sie die Chance - unterstützen Sie das Christkind und erfüllen Sie Steyrerinnen und Steyrern in einer schweren Lebensphase einen Weihnachtswunsch. Dank Ihnen wird so am 24. Dezember 2022 wieder ein Wunsch in Erfüllung gehen!"

Fotos © OÖRK