Newsblog

Ver­leihung des "Gesunde Schule" Güte­siegels: Aus­zeichnung für Steyrer Pflicht­schulen

STEYR/LINZ. Am Mittwoch, dem 9. November wurden der Sportmittelschule Steyr und der Ganztagsschule Ennsleite erstmalig das Gütesiegel „Gesunde Schule“ verliehen. Die MS/Musikmittelschule Promenade durfte das dritte Mal in Folge die Auszeichnung im Beisein von Frau LHStv.in Mag.a Christine Haberlander und weiteren Vertreter:innen entgegennehmen ...

Die drei Schulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vereint das Anliegen, ihren Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einem gesunden Lebensstil zu vermitteln. „Wir sehen unsere Schulen als einen Ort an, in dem Themen wie Ernährung, Bewegung, psychosoziale Gesundheit sowie Suchtprävention ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Schullebens sind. Wir möchten auch weiterhin Maßnahmen setzen, um eine ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitsförderung an unseren Schulen zu garantieren“, formulieren Irene Daichendt, Ilse Schwaighofer (Promenade), Monika Freimund & Stefan Ehrenhuber (GTS) sowie Jürgen Gattermayr (SMS).