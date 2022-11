Newsblog

Planquadrat gegen Alkohol und Drogen am Steuer

STEYR. In Steyr fanden in der Nacht vom 26. zum 27. November Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr statt. Dabei kam es zu Anhaltungen an mehreren Standorten im Stadtgebiet, wobei 110 Alkovortests, 7 Organmandate, 17 Verkehrsanzeigen, ...

4 Anzeigen nach dem KFG, 2 Kennzeichenabnahmen, 3 Führerscheinabnahmen wegen Alkohol, 2 wegen Suchtmittel und zwei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet wurden. Unter den Angezeigten befand sich unter anderem ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer, der wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein abgeben musste.