Newsblog

Stadt­betriebe: Photo­voltaik wieder er­weitert

STEYR. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Stadtbetriebe Steyr (SBS) ihre Photovoltaik-Anlage an der Ennser Straße erweitert. Damit hat sich auch der Anteil an erneuerbarem Strom für den Betrieb erhöht. Durch die Erweiterung der Anlage sind die SBS auch für die zukünftigen Anforderungen im Energie-Sektor gerüstet ...

Aktuell versorgen 215 kWp (Kilowatt-Peak) den Standort an der Ennser Straße. Das Leistungsmaß Kilowatt-Peak gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann. In einem durchschnittlichen Jahr werden pro kWp etwa 900 bis 1000 kWh (=Kilowattstunden) an Strom erzeugt. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in Österreich verbraucht etwa 5000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr, wenn auch das Warmwasser elektrisch aufbereitet wird.

Lade-Management: Stromnetz optimal nutzen

Lade-Management ist eine der wichtigsten Aufgaben im Bereich der Elektro-Mobilität. Durch das Lade-Management können die E-Fahrzeuge der Stadtbetriebe und der Kommunalbetriebe Steyr optimal genutzt werden, es wird sichergestellt, dass die Batterien stets aufgeladen sind. Mit dem Photovoltaik-Lastmanagement kann die Energieproduktion mit der Verbrauchsmenge der Elektroautos weitgehend synchronisiert werden. Das Lastmanagement steuert die Ladevorgänge und sorgt so für eine optimale Nutzung des Stromnetzes.