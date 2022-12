Newsblog

Kuschel­tier-Schau im Stadt­museum: Gewinner-Zeichnung gezogen

STEYR. Bei der Ausstellung „Vom Papier zum Kuscheltier. Kinder als Designer:innen“ im Stadtmuseum Steyr wurden bis 30. November textile Kunstwerke gezeigt. Studierende des Kollegs für Elementarpädagogik der BAfEP Steyr hatten die Werkstücke aus Kinderzeichnungen angefertigt und für die Ausstellung inszeniert. Während der Schau konnten Kinder weitere Kuscheltier-Zeichnung abgeben ...

Katrin Auer, Stadträtin für Kultur, freut sich riesig, dass mehr als 50 Kinder bei der Aktion des Stadtmuseums Steyr mitgemacht haben. „Es ist wichtig, dass wir alle das Stadtmuseum Steyr als unser Museum begreifen. Es braucht Menschen, die Ideen bringen und das Stadtmuseum beleben. Es ist fantastisch, wenn Ausstellungen wie diese, junge Menschen und Familien ins Museum bringt“, zeigt sich Stadträtin Auer froh über die gelungene Kooperation mit der BAfEP Steyr.

Zeichnung wird Kuscheltier, alle gewinnen

Aus der Vielzahl an Entwürfen zog Glücksengerl Lea eine Zeichnung. Die glückliche Gewinnerin darf sich in den nächsten Wochen auf ihr persönliches Kuscheltier freuen. Außerdem dürfen sich alle Kinder, die eine Kuscheltier-Zeichnung abgegeben haben, ein kleines Dankeschön an der Museumskassa abholen. Das Stadtmuseum Steyr ist noch bis 30.12.2022, von Di – So 10 – 17 Uhr geöffnet. Geschlossen: 24., 25., 26. & 31.12.