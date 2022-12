Newsblog

Mit­arbeiter:innen der Spar­kasse Steyr sammel­ten Spenden für Rot­kreuz-Markt

STEYR. Mehl, Zucker, Nudeln, Speiseöl, Zahnpasta, Duschgel, Spülmittel und vieles mehr: Mit Warenspenden für den Steyrer Rotkreuz-Markt unterstützten Mitarbeiter der Sparkasse Steyr Menschen in Not in der Vorweihnachtszeit ...

Steigende Preise für Strom, Lebensmittel und Treibstoff drängen Menschen mit wenig Einkommen an den Rand ihrer Existenz. Wo es am Nötigsten fehlt, bleibt kein Geld für kleine Geschenke und nicht einmal fürs Weihnachtsessen. Um ihnen zu helfen, betreibt das OÖ. Rote Kreuz 23 Rotkreuz-Märkte. Die Kundenzahlen steigen und gleichzeitig wird es immer schwieriger, genügend Waren zu bekommen. „Die Spenden der Sparkassen-Mitarbeiter helfen uns, die große Nachfrage zu bedienen“, bedankt sich der Rotkreuz Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß.

„Soziales Engagement ist in der Geschichte der Sparkasse OÖ tief verwurzelt und bis heute ein wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin stolz darauf, dass diese soziale Komponente auch in der DNA unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden ist, denn die Idee, die Rotkreuz-Märkte in Oberösterreich mit Warenspenden zu unterstützen, kam von ihnen. Für meine Kollegen:innen und mich war es daher selbstverständlich, diese tolle Aktion zu unterstützen“, so Manfred Leitenbauer Regionaldirektor der Sparkasse Steyr.