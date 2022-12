Newsblog

Pop-Up Aid Club spendet über 16.000 Euro an das Steyr­er Frauen­haus

STEYR. Pop-Up Aid Club, ein 2021 gegründeter mildtätiger Verein, sammelt Spenden bei Open Air Veranstaltungen. Im Rahmen der „Donation Dance Spendengala“ wurde der 2022 gesammelte Betrag feierlich an das Frauenhaus Steyr übergeben ...

Das Charity Projekt sorgt seit Sommer 2021 in Steyr für Furore. Pop-Up Aid Club macht mit Open Air Events die schönsten Plätze der alten Eisenstadt mit Clubmusik neu erlebbar und sammelt dabei Spenden für wohltätige Zwecke. CLUB MUSIC MENDS MISERY lautet die Devise des Vereins. Alle DJs stellen ihre Kunst ehrenamtlich zur Verfügung. 2022 fanden 25 Events statt. Dabei wurde heuer das Rekordergebnis von € 16.160,03 eingespielt. Alle Spenden gehen dabei zu 100% an Hilfsprojekte.

Donation Dance Spendengala

Wie im Jahr 2021 - knapp € 6.000 wurden bereits gespendet – wurde auch 2022 der Spendenzweck Frauenhilfsprojekten in Kooperation mit dem Frauenhaus Steyr gewidmet. Am Mittwoch, 7. Dezember 2022 fand im Rahmen einer Spendengala im Museum Arbeitswelt Steyr die feierliche Scheckübergabe statt. 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Society waren gekommen, um ein großes Fest zu feiern. Feinste Clubmusik von House bis Techno sorgte für die nötigen Grooves & Vibes. Erstmals waren auch DJs von SOUNDLABS – einem befreundeten Wohltätigkeitsprojekt aus Wien – dabei und sorgten für fantastische Stimmung. Fingerfood & Drinks sowie ein eigens kreierter Cocktail aus regionalen Zutaten - genannt POP-UP on the LIPS - verwöhnten die Gäste und Artistic LED Dance Injections sorgten für akrobatische Überraschungseinlagen.

Start für ein neues Spendenprojekt

Der Spendenzweck 2023 ist bereits definiert: Seit der Spendengala am 7. Dezember – unsere Spendenbox machte natürlich auch am Donnerstag ihre Runde – gehen alle Spenden zu 100% an das Kinderschutzzentrum WIGWAM in Steyr. Die Erfahrungen des heurigen Jahres lassen einen ähnlichen Betrag auch für 2023 erhoffen. „Wir haben alle unsere Ziele bei weitem übertroffen“, sagt der Obmann des Vereines, Karl Landa. „Überall wo wir aufpoppen, sind wir herzlich willkommen. Die großartige Unterstützung von Firmen, Gastronom*innen, der Stadt Steyr sowie den fantastischen Besucher*innen unserer Events lässt ein Spendenvolumen zu, das wir nicht für möglich gehalten haben. Danke an alle Beteiligten – vor allem auch an unsere DJs – für eine großartige Saison 2022.“