Fahrzeug auf schnee­glatter Fahrbahn von Straße ab­gekommen

ST. ULRICH. Am Montag, 12. Dezember wurde um 11:35 Uhr die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein PKW war auf einer Forststraße am Fuße des Dambergs in einer Linkskurve auf Grund der Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen ...

In der ersten Maßnahme wurde der PKW gesichert. Auf Grund der engen Platzverhältnisse konnten keine schweren Bergefahrzeuge eingesetzt werden. Mit dem „Hubzug“ und der Unterstützung eines Traktors konnte das Fahrzeug wieder auf die Forststraße zurückgezogen werden. Nach 1,5 Stunden war für die 12 St. Ulricher Kamerad*innen der Einsatz wieder beendet.

Fotos: FF St. Ulrich