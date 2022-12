Newsblog

29-Jähriger wegen Ladendiebstahl festgenommen

STEYR-LAND. Am 12. Dezember um 15:45 Uhr zeigte die Geschäftsleitung eines Drogeriemarktes an, dass nach einem Ladendiebstahl der Verdächtige zu Fuß flüchtig sei. In unmittelbarer Nähe des Tatortes, wurde von den Beamten eine Person gesichtet, bei der die durchgegebene Personenbeschreibung zutraf ...

Als der Verdächtige die herannahende Streife bemerkte, flüchtete er über verschiedene Firmengelände in Richtung B 122. Auf der Flucht entledigte er sich des Diebesgutes. Im Zuge der Fahndung, konnte der 29-jährige Mann schließlich gegen 16:10 Uhr im Gemeindegebiet von Sierning auf einem Firmengelände festgenommen werden.

Das sichergestellte Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Der 29-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.