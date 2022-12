Newsblog

Verkehrs­unfälle wegen Schnee­fahr­bahn

STEYR-LAND. Am Freitagabend (16. Dez.) gegen 17:00 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schattleiten und Ternberg zu einer Fahrzeugbergung in der Nähe des Gasthauses Sternwirt alarmiert. Ein Lkw-Fahrer, der die Kettenpflicht missachtet hatte, war mit seinem Sattelzug in den Straßengraben gerutscht ...

Das Fahrzeug wurde mit Seilwinden zurück auf die Fahrbahn gezogen und konnte nach dem Anlegen der Schneeketten seine Fahrt fortsetzen.

Bereits während der Lkw-Bergung wurden die Florianis zum Bahnhof Dürnbach alarmiert, wo ein Pkw in Richtung des Geleisbereiches gerutscht war. Während der Bergung durch ein Abschleppunternehmen, musste die Bahnstrecke vorübergehgend komplett gesperrt werden.