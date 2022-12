Newsblog

Feuer­wehr­jugend Pfarrkirchen verteilt Friedens­licht

STEYR-LAND. Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Pfarrkirchen verteilt heuer wieder das Friedenslicht im Feuerwehrhaus Pfarrkirchen. Am Freitag, 23. Dezember von 17:00 bis 21:00 Uhr gibt es dabei auch hausgemachten Glühwein, Kinderpunsch und kleine Köstlichkeiten ...

Bei der Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem in ganz Europa unterstützt seit Jahren u.a. die Feuerwehrjugend. Sie nehmen das Symbol des Weihnachtsfriedens wenige Tage vor dem Heiligen Abend in Linz in Empfang, und reichen es an die Menschen weiter.