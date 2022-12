Newsblog

Rotes Kreuz: Dienst am Heilig­en Abend

STEYR. Sie sind rasch zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Auch am Weihnachtsabend engagieren sich im ganzen Land wieder viele freiwillige und berufliche RK-Mitarbeiter für ihre Mitmenschen. Darunter auch der 31-jährige Dominik Trauner ...

Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Spitalstransport in den frühen Morgenstunden oder ein Unfall beim Christbaum-Schmücken am Nachmittag. Egal zu welcher Tageszeit – Dominik und seine Kollegen sind zur Stelle, wenn Menschen am 24. Dezember Hilfe brauchen. „Wir helfen gerne und freuen uns jedes Jahr auf diesen Dienst. Wenn es zwischen den Fahrten ruhiger ist und es die Zeit erlaubt wird gemeinsam ein Kaffee getrunken und Kekse verspeist,“ erzählt Dominik.

Der Zivildienst war für Dominik der erste Schritt zu seinem Traumberuf

Der gelernte Produktionstechniker hat diesen 2011 an der Bezirksstelle Steyr-Stadt absolviert. Danach engagierte sich Dominik fast 9 Jahre freiwillig für den Rettungsdienst bis er letztendlich 2020 hauptberuflich zum Roten Kreuz wechseln konnte. Viele Kollegen, die Dominik im Zivildienst kennengelernt hat, sind mittlerweile zu guten Freunden geworden. So war es von Dominik ein großer Wunsch, auch in der Bezirksstelle Steyr bleiben zu können. Daher pendelt der engagierte Rettungssanitäter täglich von Perg nach Steyr, um mit seinen Kollegen und Freunden in einem vertrauten Umfeld und einem eingespielten, professionellen Team arbeiten zu können.

Berührende Erlebnisse

Besonders am Heiligen Abend sind die persönlichen Gefühle der Menschen viel stärker als an anderen Tagen. Viele emotionale Ereignisse bleiben in Erinnerung. Dominik hat schon mehrmals Dienst am 24.12 gemacht. Dabei ist ihm aufgefallen, dass gerade alleinstehende Menschen um die Weihnachtszeit sensibler sind als sonst. Daher bringt der empathische Rettungssanitäter in dieser Zeit noch mehr Verständnis und Mitgefühl mit, um alleinstehende Menschen das Gefühl vermitteln zu können, dass es neben der Versorgung auch immer noch ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Probleme gibt.

Einsamkeit rund um die Weihnachtsfeiertage

Nicht zu vergessen ist auch das Engagement der Mitarbeiter der freiwilligen sozialen Dienste, beispielsweise im Besuchsdienst. Sie sind Ansprechpartner für Menschen, die sonst niemanden haben. Infos dazu gibt es an den Dienststellen. Telefonisch zur Seite stehen die Mitarbeiter der Ö3-Kummernummer – eine Kooperation von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3 - unter der kostenlosen Rufnummer 116 123. Einsamkeit kann aber auch für junge Menschen zum Problem werden. Die time4friends-Peers vom Jugendrotkreuz sind für via WhatsApp-Beratung für sie da. Unter +43 664/10 70 144 begegnen sie Jugendlichen auf Augenhöhe. „Das Engagement Freiwilliger stärkt unsere Gesellschaft“, betont OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. „Wer selbst das besondere Gefühl des Helfens erleben will, kann sich im OÖ. Roten Kreuz als freiwilliger Mitarbeiter engagieren – einfach bei der jeweiligen Bezirksstelle melden. Ich wünsche allen Zeit-, Geld- und Blutspendern sowie der gesamten Bevölkerung ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.“

“Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern“ – so lautet das Mission Statement der Internationalen Föderation und all ihrer Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. „Gerade der Weihnachtsabend bietet Anlass die Rotkreuz-Mission noch bewusster umzusetzen und somit wird der Weihnachtsdienst zu etwas Besonderem." Mit dem notwendigen Fachwissen, Empathie und Menschlichkeit schaffen es unsere RK- Mitarbeiter diesen Tag für viele Menschen, die die Rotkreuzdienste am Weihnachtsabend in Anspruch nehmen müssen ein Stück weit zu verbessern. Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß und Bezirksgeschäftsleiter Mag. Thomas Zauner bedanken sich herzlichst bei jenen, die zur Advents- bzw. Weihnachtszeit im Dienst sind. „Uns ist bewusst, dass man gerade in dieser Zeit auch bei der Familie sein möchte!“