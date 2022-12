Newsblog

Weiter­bildung für Berufs­kraft­fahrer:innen am BFI OÖ in Steyr

STEYR. Berufskraftfahrer:innen sind für die Gesellschaft nicht nur wichtig, ihre Arbeit ist unerlässlich. Ohne sie würden Lebensmittel und andere Dinge, die wir für unser Leben benötigen, nur schwer von A nach B kommen. Und wir selbst ebenso wenig ...

Denn neben dem Gütertransport sind Berufskraftfahrer:innen eine wichtige Stütze im Personenverkehr. Denn in Hinblick auf die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit nehmen sie auch im öffentlichen Verkehr oder im Reiseverkehr eine entscheidende Rolle ein – nämlich die hinter dem Steuer.

Verantwortungsvolle Aufgaben

Die Profis der Straßen haben nicht nur die Aufgabe, Fahrzeuge zu steuern, ihre verantwortungsvolle Aufgabe beginnt schon vor dem Start des Motors. Sie kennen ihre Lkw und Busse, kennen sich mit Beleuchtung, Bremsen und Motor aus, überprüfen die Räder und die technischen Funktionen, sichern etwaiges Ladegut oder sind für den sicheren Personentransport verantwortlich. Außerdem müssen sie mit den Regeln vertraut sein. Selbstverständlich nicht nur mit jenen des Straßenverkehrs, sondern auch die der Lenk- und Ruhezeiten. Die müssen neben der Route ebenso gut geplant sein, denn bei Kontrollen müssen sie korrekt nachgewiesen werden – zur Sicherheit der Lenker:innen selbst und der anderen Verkehrsteilnehmer:innen.

Vorgeschriebene Weiterbildung

Alle fünf Jahre müssen Berufskraftfahrer:innen eine gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung absolvieren. Bei dieser Schulung erwerben sie die erforderlichen Kenntnisse, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und sicher und effizient im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Die Weiterbildung umfasst die Module „Sicherheitstechnik“, „Eco Training“, „Lkw – Ladegutsicherung“, „Vorschriften“ und „Gesundheit, Sicherheit, Dienstleistung“. Buslenker:innen müssen statt des Moduls „Lkw – Ladegutsicherung“ den Kurs „Bus – Personenbeförderung“ besuchen.

Berufskraftfahrer:innen: Ausbildungsstart am BFI OÖ

Am BFI OÖ in Steyr startet am 23. Jänner 2023 der nächste Weiterbildungskurs für Berufskraftfahrer:innen.

Für Fragen und weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Herrn Robert Huber unter 07252/45490-3168 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!