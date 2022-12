Newsblog

Landes­kriminal­amt OÖ: Hin­weise zu ab­gängigem Mann erbeten

LINZ/OÖ. Die Polizei bittet um Hinweise bzw. Mithilfe beim 42-jährigen Abgängigen, von dem seit 10. Dezember 2022 jede Spur fehlt. Der Mann befand sich zuvor in einem Nachtlokal in Linz und hat es gegen 3:30 Uhr verlassen. Wer hat den Abgängigen zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr im Bereich Graben im Nahbereich des Nachtlokals „Rox“ in Linz gesehen und kann Hinweise über seinen Aufenthalt geben oder wohin er gegangen ist?

Zu diesem Zeitpunkt trug er ein hellblaues Polo-Shirt, eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke mit Kapuze, wobei die Kapuze einen weißen Einsatz hat sowie braune Schuhe. Sachdienliche Hinweise werden beim LKA OÖ unter 059133 / 40 3333 entgegengenommen.