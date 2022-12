Newsblog

Lkw steckte im Straßen­graben

STEYR-LAND. Bei der Anfahrt zu einem landwirtschaftlichen Objekt in Großgschnaidt (Gemeinde Gaflenz), blieb ein Lkw am 19. Dez. gegen 13 Uhr aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse hängen und rutschte rückwärts in den Straßengraben ...

Die Feuerwehren Moosgraben und Gaflenz konnten das Unfallfahrzeug mittels Seilwinde auf ein ebenes Straßenstück ziehen, wo für die Weiterfahrt Schneeketten angelegt wurden. Es standen 31 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge im Einsatz.