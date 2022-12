Newsblog

Pkw-Lenker bei Frontalcrash auf der B138 getötet

KIRCHDORF. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker fuhr am 20. Dezember gegen 17:40 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger auf der B138 in Richtung Klaus an der Pyhrnbahn. Im Gemeindegebiet von St. Pankraz geriet ein entgegenkommender 60-jähriger Pkw-Lenker aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn ...

und stieß frontal gegen den Lkw. Der Pkw-Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Er konnte erst nach ca. 30 Minuten von der Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden. Die B138 war vom Unfallszeitpunkt bis etwa 21:05 Uhr in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.