VS Resthof: „Wir laufen für den guten Zweck“

STEYR. Im Zuge des Laufprojekts „Jeder Meter zählt“ konnten die Schüler und Schülerinnen der Volksschule Resthof am 10. Oktober 2022 am Rennbahnweg Steyr ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Die Läufer und Läuferinnen suchten sich vor dem großen Tag Sponsoren wie z.B. Eltern, Verwandte oder Bekannte, ...

... die pro gelaufenem Kilometer einen vereinbarten Betrag spendeten. Der Ehrgeiz der Kinder wurde mit insgesamt 2063€ belohnt. Diese Spende wurde am 15. Dezember feierlich an der Schule an Herrn Tobias Maier vom SOS Kinderdorf Altmünster überreicht. Das gesamte Team der Volksschule Resthof bedankt sich bei allen Sponsoren, dem Raiffeisen Kompetenzzentrum Steyr für die Scheckkarte und bei allen Schülern und Schülerinnen für ihr großes Engagement.