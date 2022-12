Newsblog

Abschlussübung der Betriebsfeuerwehr BMW Motoren GmbH

STEYR. Vor kurzem wurde eine gemeinsame Einsatzübung mit der Betriebsfeuerwehr SKF und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr durchgeführt. Als Übungsfall galt ein Fahrzeugbrand im zweiten Untergeschoss des Entwicklungszentrums mit mehreren vermissten Personen ...

In der Leitstelle der Betriebsfeuerwehr im BMW Group Werk Steyr gingen mehrere Alarmierungen aus dem betreffenden Bereich ein.



Als wenig später die ersten Einsatzkräfte am Übungsobjekt eintrafen, stellte der Einsatzleiter bei seiner Lageerkundung fest, dass das zweite Untergeschoss zur Gänze verraucht war. Unverzüglich wurden Atemschutztrupps ausgerüstet und weitere Einsatzkräfte alarmiert.



Der erste Atemschutztrupp rettete innerhalb kürzester Zeit zwei vermeintlich vermisste Personen aus dem Gefahrenbereich. Parallel dazu wurde mit der Brandbekämpfung begonnen, wobei eine weitere vermisste Person aufgefunden und unverzüglich in Sicherheit gebracht werden konnte.



Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde der fahrunfähige PKW geborgen und Nachlöscharbeiten außerhalb des Gebäudes durchgeführt. Ein Atemschutztrupp, welcher das verrauchte erste Untergeschoss absuchte, konnte unterdessen eine weitere Person retten.



Im Anschluss wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und nach rund einer Stunde konnten alle Übungsziele erreicht werden.

Das Hauptaugenmerk lag bei dieser Übung auf der Stärkung des Zusammenwirkens der teilnehmenden Feuerwehren und auch externe Kameraden hatten die Möglichkeit die Gegebenheiten vor Ort besser kennenzulernen.



Fotos © BTF BMW