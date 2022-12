Newsblog

42-jähriger Mann durch Schuss aus Kleinkaliber-Pistole verletzt

LINZ-LAND. Am 22. Dez. gegen 22 Uhr, kam es im Bezirk Linz-Land zu einer fahrlässigen Körperverletzung mit einer Schusswaffe. In einem privaten Schießkeller wurde das Opfer, ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land, im Hüftbereich von einer Kleinkaliberpatrone getroffen ...

Der 57-jährige Beschuldigte aus dem Bezirk Linz-Land, hatte nach Abgabe seiner Schüsse das Magazin aus der Faustfeuerwaffe abgezogen. Er dürfte sich jedoch nicht vergewissert haben, ob noch eine Patrone in der Kammer ist, was jedoch der Fall war. Anschließend wollte er die Waffe wechseln und drehte sich in Richtung des Opfers. Als er den Hahn durch Drücken des Abzuges entspannte, löste sich ein Schuss und verletzte das Opfer im Hüftbereich.

Der 42-Jährige wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.