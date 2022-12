Newsblog

Tau­wetter und starker Regen über­fluteten Keller

STEYR. Am 24. Dezember wurde der Löschzug 1 (Innere Stadt) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, gegen 09:20 Uhr zu einem überfluteten Keller im Stadtteil Ennsleite gerufen. Da zuvor ein Brandmeldealarm im City Point Steyr abgeschlossen werden konnte, machte sich die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges unverzüglich auf den Weg zum nächsten Einsatzort ...

An der Adresse angekommen, bot sich dem Einsatzleiter folgende Lage: Vermutlich wegen der starken Regenfälle in der Nacht, wurde der Keller über eine außenliegende Kellerabgangsstiege teils bis zu 30 cm unter Wasser gesetzt. Unverzüglich wurde das Wasser an den tieferen Punkten des Kellers mittels Tauchpumpen auf etwa 3-4 cm abgesaugt. Noch während der Arbeiten im ersten Keller ging ein weiterer Notruf in der Landeswarnzentrale über einen überfluteten Keller ein.

Die Einsatzadresse war das Nebenhaus. Aus diesem Grund wurde vom Einsatzleiter, der Löschzug 4 (Christkindl) mit dem Löschfahrzeug sowie Nasssauger nachalarmiert. Mit zwei Nasssaugern wurden beide Keller weitgehend vom Wasser befreit und der Einsatz konnte gegen 11:30 Uhr abgeschlossen werden.

Fotos: FF Steyr/LZ.1