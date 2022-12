Newsblog

44-Jähriger rast mit 252 km/h über A9

KIRCHDORF. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Klaus, führten am 30. Dezember gegen 9 Uhr auf der Pyhrnautobahn A9, im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis, mittels Laser Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein 44-jähriger Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit 252 km/h gemessen ...

Bei der Anhaltung gab der Lenker an, dass er am Weg nach Hause sei und die in einem Stau verlorene Zeit wiedergutmachen wollte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf wurden dem Lenker die Weiterfahrt gestattet. Er wird angezeigt.