Neues Tanklöschfahrzeug für den Löschzug II

STEYR. Kurz vor Weihnachten bekam der Löschzug II Steyrdorf der Freiwilligen Feuerwehr Steyr ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Mitglieder des Zugskommando's mit Kommandant HBI Marvin Herzenberger durften gemeinsam mit Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Gerhard Praxmarer das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) von der Firma Rosenbauer in Empfang nehmen ...

Der Bürgermeister der Stadt Steyr Ing. Markus Vogl hatte die Ehre die Schlüssel in Empfang zu nehmen und übergab diese dem Löschzug 2.



Bürgermeister Vogl betonte: "Das es sehr wichtig ist, auch in schwierigen Zeiten die Feuerwehr all den Herausforderungen mit den neuesten technischen Ausrüstungen auszustatten."



Das Fahrzeug ist auf einem MAN TGL 12.250 Fahrgestell aufgebaut und fasst 2000 Liter Löschwasser. Modernste Ausrüstung ist präzise und vor allem praktisch verbaut, sodass die Feuerwehr so schnell wie möglich zur Hilfe eilen kann. In den nächsten 2 Monaten werden die Kameradinnen & Kameraden vom Löschzug 2 intensiv eingeschult, damit eine optimale Nutzung gegeben ist und der Einsatzdienst mit dem Fahrzeug im neuen Jahr beginnen kann.



Fotos © FF Steyr/LZ2