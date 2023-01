Newsblog

Vierkanter ging nach Autobrand in Flammen auf

STEYR-LAND. Um 2:35 Uhr, in der Nacht von Montag auf Dienstag 3. Jänner, wurden insgesamt 12 Feuerwehren aus dem Bezirk Steyr-Land alarmiert. Der Werkstättentrakt eines Vierkanthofes in Reichraming stand in Flammen und breitete sich auf das Wohnhaus aus ...

Die Flammen drohten auf den angrenzenden Wirtschaftstrakt mit Stall und Heustadl überzugreifen, was jedoch durch die Errichtung von Brandschutzmauern verhindert werden konnte. Die Wasserversorgung wurde über eine ca. 1 km lange Zubringerleitung sichergestellt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einer mit Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne.

Die Einsatzkräfte standen bis heute 12:37 Uhr (3. Jänner) bei den Nachlöscharbeiten und der Brandwache im Einsatz. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren ca. 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren Reichraming, Gaflenz, Großraming, Hofberg, Laussa, Losenstein, Maria Neustift, Ternberg, Schattleiten, Weyer, Trattenbach, Pechgraben und BFK Steyr Land.

Autobrand als Auslöser

Auch auf den Fotos ist ein ausgebrannter Pkw zu erkennen. Sehr wahrscheinlich hatte der Pkw durch einen technischen Defekt in der Nacht Feuer gefangen. Die Flammen griffen anschließend auf das Haus und den Dachstuhl über.