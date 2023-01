Newsblog

Neuer Imagefilm für das BRG Michaelerplatz

STEYR. Gemeinsam mit der Steyrer Werbe- und Filmagentur Werbeberg setzten die Schüler/innen des BRG Steyr Michaelerplatz einen neuen Imagefilm für die Oberstufe um. Die Premiere gab es am letzten Tag vor den Weihnachtsferien ...

„Learning by doing, einfach ausprobieren, gemeinsam tüfteln und so lange feilen, bis es gut ist. Beim Imagefilm haben wir gesehen, wie begeistert die Schüler/innen waren und wie sehr sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln konnten.“, so Tobias Kammerhofer (Werbeberg), ehemaliger Maturant des BRG Steyr Michaelerplatz.

„Die Zusammenarbeit mit Profis war für uns Schüler/innen sehr interessant. Am besten hat mir gefallen, dass ich mit der teuren Ausrüstung selber filmen durfte“, meinte ein Schüler danach. Die Schüler/innen erkannten, wie aufwändig die Arbeit mit den verschiedenen Licht-, Ton- und Filmaufnahmegeräten ist. Es wurde einen ganzen Tag lang mit zwei Kameras gefilmt, mehrere Stunden Filmmaterial wurden auf 50 Sekunden Film zusammengeschnitten.

Der Film ist auf der Homepage oder unter https://youtu.be/dGqdKX1GDDs zu sehen.